Innovazioni a Nefrologia Spoleto

Importanti innovazioni, tese a potenziare la dialisi domiciliare intesa sia come dialisi peritoneale che come emodialisi, con indubbi benefici per i pazienti in cura, sono state apportare nella struttura di Nefrologia e Dialisi del "San Matteo degli Infermi" di Spoleto grazie all'elevata professionalità del personale sanitario - riferisce un comunicato della Usl Umbria 2 - e all'utilizzo di moderne tecnologie.

Prima in Umbria, ha adottato un sistema per la dialisi peritoneale automatizzata che permette il trattamento a domicilio e grazie ad una piattaforma web mette a disposizione del nefrologo da remoto, mediante normali pc, tablet o smartphone, i dati clinici del paziente. "Questo dispositivo domiciliare - spiega la Paola Vittoria Santirosi, responsabile della Uos di Nefrologia e Dialisi dell'ospedale di Spoleto - consente allo specialista di accedere alle informazioni sui trattamenti eseguiti a casa dal paziente".