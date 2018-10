Auto contro palo, un morto a Terni

Un cinquantenne di nazionalità romena ma da anni in Italia, è morto nella notte in seguito un incidente stradale avvenuto in via Proietti Divi, a Terni, a poca distanza dalla caserma dei vigili del fuoco.

L'uomo, intorno all'una, era alla guida di una Lancia Y della quale, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, ha perso il controllo finendo poi contro un palo.

Fatale, per il cinquantenne, il violento impatto. Non ci sono altri mezzi coinvolti.

Sul posto oltre agli agenti della polstrada per i rilievi, è intervenuto anche personale del 118 e dei vigili del fuoco per i soccorsi.