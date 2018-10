In migliaia a Perugia per Eurochocolate

(ANSA) - PERUGIA, 21 OTT - Migliaia di persone affollano il centro storico di Perugia per la prima domenica della 25/a edizione di Eurochocolate, che si concluderà il prossimo 28 ottobre.

Traffico sostenuto sulle principali vie di comunicazione intorno al capoluogo umbro, ma la polizia stradale non segnala disagi alla viabilità. Soltanto lo svincolo di Madonna Alta è rimasto chiuso una decina di minuti in mattinata per far defluire le auto in arrivo. Code anche di un'ora - si è appreso - alla stazione di Pian di Massiano del minimetrò, ma anche la metro perugina, pur lavorando a pieno ritmo, non fa registrare problemi particolari. Per quanto riguarda il programma della manifestazione, oggi è, fra l'altro, la giornata delle tradizionali sculture di cioccolato, molto apprezzate dai visitatori: da quattro blocchi di cioccolato da 11 quintali l'uno, altrettanti scultori riusciranno a creare delle opere d'arte.