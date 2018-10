Oltre 400 giovani alla Oratorio league

Fischio di inizio il 21 ottobre, presso l'impianto sportivo Green club di Perugia, per la sesta edizione della 'Oratorio league', il campionato di Calcio a 5 per ragazzi e ragazze nati tra il 1999 ed il 2004 delle strutture ricreative dell'archidiocesi di Perugia-Città della Pieve. Iniziativa organizzata dal Coordinamento oratori perugini, in collaborazione con il Comitato regionale Anspi Umbria e la sezione provinciale delle Polisportive giovanili salesiane.

"L'evento continua a raccogliere sempre più crescente entusiasmo all'interno delle realtà parrocchiali diocesane - ha commentato don Riccardo Pascolini, responsabile del Coordinamento oratori perugini -, poiché offre la possibilità a ragazzi e ragazze di praticare sport con continuità in un ambiente puro e sano". Coinvolti gli oratori di 14 parrocchie per un campionato di sei mesi (da ottobre ad aprile 2019).

Sono oltre 400 gli iscritti divisi in 35 squadre con 16 rappresentative maschili e 19 femminili.