Grave giovane per auto contro albero

È ricoverato con riserva di prognosi all'ospedale di Terni, un diciottenne rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella notte a Vascigliano di Stroncone.

Il giovane, di origine indiana, era a bordo di una Opel Corsa guidata da un connazionale di 34 anni che, per cause in corso di accertamento, ha sbandato ed è finita contro un albero. Entrambi sono stati soccorsi dal 118. Il diciottenne ha riportato traumi definiti "seri" dai medici del Santa Maria. Anche il guidatore ha riportato diverse contusioni e per lui la prognosi è di 30 giorni.

Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi.