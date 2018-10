Gareggia si candida a guida Provincia Perugia

Un candidato "per il cambiamento".

Si è presentato ed è stato presentato così Fabrizio Gareggia, la persona scelta dal centrodestra per le elezioni del 31 ottobre relative alla presidenza della Provincia di Perugia.

Un ente che "ancora svolge funzioni importanti in materia di edilizia scolastica e strade" e per questo, ha affermato l'attuale sindaco di Cannara, "serve un approccio più tecnico che politico visto che la Provincia non va governata con quelle logiche politiche che finora l'hanno danneggiata e che l'hanno portata in queste condizioni".

Alla conferenza stampa di presentazione del candidato, annunciato dai rappresentanti del centrodestra presenti, con il segretario della Lega Umbria Virgino Caparvi, il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Emanuele Prisco e per Forza Italia il consigliere provinciale Riccardo Meloni.

Centrodestra che lo supporta - è stato detto - perché parla "a tutti quelli che hanno voglia di cambiamento".