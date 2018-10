Cenci a Cascia incontra studenti

Leonardo Cenci e l'associazione "Avanti tutta" a Cascia per incontrare gli alunni della città di Santa Rita.

"Un momento emozionante in cui Leonardo ha parlato della sua malattia, ma anche e soprattutto della forza di reazione e dell'importanza di non arrendersi mai, nemmeno dinanzi alle grandi difficoltà", ha detto all'ANSA l'assessore comunale, Monica Del Piano. "Un messaggio di coraggio e determinazione - ha aggiunto - che è di lezione non solo ai più piccoli, ma a tutti noi che siamo ancora alle prese con la gestione post sisma".

Dopo l'incontro nelle scuole è stata improvvisata una piccola maratona tra le vie di Cascia. Giunti davanti al santuario, padre Bernardino Pinciaroli ha impartito la benedizione a tutti i partecipanti.

Ad accogliere Cenci, partecipando a tutti i momenti di incontro, il sindaco Mario De Carolis.