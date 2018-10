A Monteluce una residenza per 150 studenti

Il 29 ottobre saranno già 120, su 150 posti letto disponibili, gli studenti che prenderanno alloggio ed inizieranno ad animare la residenza universitaria nella nuova Monteluce a Perugia.

La struttura, definita "il cuore pulsante del nuovo complesso di Monteluce", è caratterizzata da due padiglioni, uno per gli alloggi e l'altro per i servizi. La residenza vera e propria è composta da due torri, di cinque piani ciascuna, collegate oltre che internamente anche esternamente con delle terrazze. Può ospitare 150 studenti in camere singole (90) e doppie (30), tutte dotate di connessione internet e servizi, e dispone di aule studio, aree comuni, cucine (17) e lavanderie (cinque).

Il complesso dedicato ai servizi prevede, invece, biblioteca, palestra, sala studio e sala tv.

A completare il tutto un servizio di portineria aperto 24 ore su 24 e accesso con badge.