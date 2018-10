"Stop al fumo",al via corso Usl Umbria 1

(ANSA) - PERUGIA, 19 OTT - Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito organizzato dal Centro anti fumo della Usl Umbria 1 per coloro che vogliono definitivamente abbandonare il fumo di sigaretta in modo graduale e con il sostegno di operatori specializzati.

Il corso inizierà nel novembre 2018, nella sede del Centro, in via Enrico dal Pozzo 93 a Perugia. L'esperienza dei precedenti corsi ha confermato l'elevata efficacia di questa metodologia - è detto in un comunicato della Usl - con una percentuale di sospensione dell'80-85%, che si mantiene elevata anche nei mesi successivi.

Il corso "Stop al Fumo", che prevede nell'arco di circa due mesi nove incontri di gruppo condotti da un operatore specificamente formato, utilizza il metodo della riduzione graduale che consente di limitare al minimo i sintomi dell'astinenza, responsabili dei fallimenti precoci dei tentativi di smettere. Per informazioni e iscrizioni contattare il Centro Antifumo di Perugia telefonando allo 075-5412748.