Principio incendio alle Fonderie Tacconi

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 19 OTT - Un principio di incendio ha coinvolto nella mattinata di venerdì le Fonderie e Officine Meccaniche Tacconi di Santa Maria degli Angeli. L'incendio è stato immediatamente domato, dapprima con l'intervento della squadra di emergenza interna all'azienda e subito dopo con il supporto dei vigili del fuoco di Assisi.

L'evento ha avuto una durata complessiva di circa mezz'ora e ha prodotto per pochi minuti la fuoriuscita di fumo che ha allarmato la popolazione. A tal proposito, l'azienda rassicura - in una nota diffusa da Confindustria - sul fatto che i fumi non contenevano sostanze tali da mettere a rischio la salute delle persone e dell'ambiente circostante. L'incendio, infatti, ha riguardato un impianto di lavorazione, senza interessare i depositi di materie o sostanze pericolose e nocive.

Pertanto, non sono state messe in alcun modo a rischio la salute dei dipendenti e la funzionalità della struttura e degli impianti.