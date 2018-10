Al via la 25/a edizione di Eurochocolate

(ANSA) - PERUGIA, 19 OTT - E' stata inaugurata a Perugia la 25/a edizione di Eurochocolate. Centotrenta, quest'anno le aziende che espongono i loro prodotti e 600 le persone assunte per la manifestazione. In occasione dell'inaugurazione della kermesse è stata realizzata una grande scatola contenente 25 mega-occolatini, ognuno per una edizione. Al taglio del nastro il patron di Eurochocolate, Eugenio Guarducci, il sindaco Andrea Romizi e l'assessore comunale al marketing territoriale, Michele Fioroni. "Eurochocolate ha segnato la storia di Perugia e del cioccolato a Perugia, perché ha trasformato un periodo di bassa stagione, quale era ottobre, in un periodo di altissima stagione con le centinaia di migliaia di persone che ogni anni raggiungono la città", ha detto Guarducci. Il quale ha sottolineato inoltre come l'Umbria debba "puntare sempre più su grandi eventi come questo, ma anche sulla commercializzazione e promozione del proprio territorio".