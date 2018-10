Pan'Olio celebra 'oro verde' Trasimeno

Celebrare e promuovere "l'unicità dell'olio extravergine di oliva del Trasimeno" è uno degli obiettivi di Pan'Olio, festival dedicato a "l'oro verde" del territorio in programma, per la quarta edizione, a Panicale il 27 e 28 ottobre.

Nelle principali piazze e vie del centro storico del borgo umbro, il weekend sarà all'insegna non solo di olio nuovo, ma anche di vino, prodotti tipici, incontri e musica. Quest'anno - è stato sottolineato dagli organizzatori - l'olio del Trasimeno "è di ottima qualità e quantità". Il lago dal punto di vista olivicolo, insomma, "è messo bene rispetto ad altre zone anche della regione, con un territorio rimasto indenne dall'attacco che ha colpito la produzione a livello nazionale".

Durante la due giorni sarà così possibile degustare i migliori prodotti del territorio seguendo un percorso a tappe e partecipare a spettacoli teatrali, incontri scientifici con i massimi esperti del settore, concerti, oltre che mangiare nelle dieci taverne aperte per l'occasione.