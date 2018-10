Via libera Soprintendenza a decine progetti sisma

La Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell'Umbria ha approvato finora 42 progetti di opere private e 35 pubbliche per la ricostruzione post sisma. A rendere noti i dati è stata la soprintendenze, Marica Mercalli. Sottolineando che finora "non è stato respinto alcun progetto".

"Riceviamo i progetti da esaminare - ha spiegato Mercalli - che vengono presentati all'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria. Attualmente sono in sospeso, per richiesta di integrazioni, cinque progetti privati e altrettanti pubblici.

Entro sette giorni dalla comunicazione dei progetti inviati dal'Usr facciamo pervenire il nostro parere che viene esaminato insieme a quello degli altri enti coinvolti (Comuni, l'ente Parco, i vigili del fuoco, il ministero alle Infrastrutture e il ministero dell'Ambiente) in seduta congiunta".