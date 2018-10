Sindacati, l'Ast non è più in vendita

Ast torna "core business" all'interno della nuova divisione TK Materials di ThyssenKrupp: a comunicarlo alle segreterie provinciali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Usb - secondo quanto riferisce una nota delle stesse organizzazioni sindacali - è stato l'amministratore delegato dell'acciaieria di Terni, Massimiliano Burelli.

L'incontro era stato convocato proprio per rendere note le nuove comunicazioni delle strategie di riorganizzazione che la Thyssenkrupp AG, a livello societario, sta attraversando. A detta dei sindacati l'Ast non è quindi più in vendita, a differenza di quanto comunicato dai rappresentanti della multinazionale tedesca all'incontro al ministero dello Sviluppo economico del 18 settembre scorso.