Cecchini chiede risorse per arte ferita sisma

"Al sottosegretario Gianluca Vacca abbiamo chiesto attenzione ai bisogni dei Comuni nei territori colpiti dal sisma e, per quanto riguarda i beni culturali, chiederemo uno stanziamento per le opere mobili che sono ricoverate a Santo Chiodo": a dirlo è l'assessore regionale alla Cultura, Fernanda Cecchini, che ha accolto insieme al sindaco di Spoleto, Umberto De Augustinis, l'esponente governativo al deposito.

Alla visita ha partecipato anche il sottosegretario alle Politiche agricole, Alessandra Pesce, a Spoleto per il seminario europeo organizzato dalla Direzione generale Agricoltura della Commissione europea. "In Umbria non partiamo da zero - ha detto ancora Cecchini -, e questo deposito che custodisce migliaia di opere d'arte danneggiate dal sisma ne è una prova concreta, ma per ricostruire il nostro grande patrimonio artistico e culturale che così copioso trova qui riparo abbiamo bisogno di finanziamenti e della massima sinergia".