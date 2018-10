Approvato ampliamento PalaBarton Perugia

Approvato in linea tecnica dalla Giunta comunale di Perugia il progetto per l'ampliamento della capienza del PalaBarton presentato dalla Sir Safety volley.

Contestualmente l'Esecutivo ha dato mandato agli uffici di realizzare l'istruttoria per concretizzare la collaborazione con la società sportiva.

Il progetto presentato prevede la realizzazione di altre quattro tribune, ciascuna da 314 posti, nei quattro angoli del palasport, innalzando così la capienza totale a 5 mila 46 spettatori. Il costo complessivo dell'intervento è di un milione e 945 mila euro - riferisce Palazzo dei Priori -, ai quali si aggiungono 300 mila euro previsti per ulteriori interventi migliorativi indicati dal Comune. Il progetto dovrà infatti tenere conto della vocazione polifunzionale del PalaBarton e ricomprendere altre eventuali opere accessorie, necessarie a garantire la finalità sportiva dell'impianto così come quella di pubblico spettacolo. (ANSA).