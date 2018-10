Sorpreso a spacciare, arrestato a Terni

(ANSA) - TERNI, 16 OTT - E' stato sorpreso in strada mentre tentava di cedere tre dosi di droga ad un cliente italiano, un presunto spacciatore romeno arrestato dalla Digos, a Terni, nel quartiere di Borgo Bovio. Lo scambio - secondo quanto riferisce la questura - è stato notato in via Umbria, dove i due si erano dati appuntamento. Alla vista della pattuglia hanno provato a dissimulare un incontro occasionale, ma agli agenti non è sfuggito che il romeno, un istante prima di essere avvicinato, aveva fatto cadere a terra un piccolo involucro, contenente due dosi di eroina ed una di cocaina. Il romeno è stato trovato inoltre in possesso di 270 euro in contanti, di cui non ha saputo giustificare la provenienza agli agenti, che sono riusciti a risalire all'appartamento in cui vive insieme alla compagna, sua connazionale. Nell'abitazione sono state recuperate altre dosi, per un totale di 54, divise fra eroina e cocaina.