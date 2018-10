Si può donare il sangue domenica a Terni

(ANSA) - TERNI, 16 OTT - Mancano solo poche prenotazioni e il servizio immunotrasfusionale dell'Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni tornerà ad aprire le sue porte domenica 21 ottobre per venire incontro anche alle esigenze di coloro che, per motivi professionali o personali, hanno difficoltà a donare il sangue durante la settimana lavorativa.

Si ricorda che la raccolta sangue domenicale (con accettazione dalle ore 8 alle 10) funziona solo su prenotazione per un minimo di 15 persone. È possibile prenotarsi entro venerdì 19 ottobre chiamando l'Avis comunale (0744-400118), la Croce Rossa di San Gemini (393-8850056) o il Sit di Terni (0744-205679) dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle ore 13.

"Vanno mantenute stabili le scorte di sangue sul territorio - dice il direttore del Sit di Terni Augusto Scaccetti - che invece risultano sempre precarie, considerato il persistente calo delle donazioni almeno sul territorio ternano".