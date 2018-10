Salvini, decine uomini in più in Umbria

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 16 OTT - L'arrivo in Umbria di "decine di uomini in più" per le forze di polizia ma anche per i vigili del fuoco sono stati annunciati dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Lo ha fatto a margine del giuramento degli allievi agenti presso l'Istituto per Soprintendenti della polizia a Spoleto. Presente anche il sottosegretario Stefano Candiani.

"Arriveranno - ha detto Salvini parlando dei rinforzi previsti per l'Umbria - sia a Perugia sia a Terni. C'è poi la sperimentazione della pistola elettrica che vorrei estendere anche alla polizia locale e a quella ferroviaria". (ANSA).