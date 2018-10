Ok a legge sulla ricostruzione in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 16 OTT - L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato a maggioranza le "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016", predisposte dalla Giunta regionale.

Punti centrali sono la riduzione della vulnerabilità sismica e il rafforzamento della percezione di sicurezza delle popolazioni.

Viene poi affrontato il tema delle delocalizzazioni, laddove le condizioni delle aree di sedime attuali di edifici e insediamenti non siano in grado di garantire sicurezza o per incrementare la sicurezza degli insediamenti e degli spazi pubblici. Per tutti i comuni del cratere, un migliore raccordo con la pianificazione di protezione civile.

Particolare attenzione viene posta alla ripianificazione, per riqualificare e mettere a sistema le aree trasformate a seguito del sisma e delle attività svolte nella fase di emergenza.

Previsto il 'Master plan' per lo sviluppo della Valnerina e Spoleto utile a raccordare la fase di ricostruzione con quella dello sviluppo delle aree maggiormente colpite.