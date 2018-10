Nuova sala imbarco aeroporto Umbria

Partono i lavori all'interno del terminal dell'aeroporto "San Francesco d'Assisi", legati al nuovo piano di utilizzo dell'aerostazione. E' prevista l'apertura di una nuova sala di imbarco per una migliore gestione dei passeggeri in partenza durante giornate con voli concomitanti.

La Sase, la società di gestione dello scalo, ha spiegato che gli interventi permetteranno di avere, attraverso una nuova configurazione dei servizi di sicurezza e degli spazi dedicati agli enti di Stato (guardia di finanza, dogana, polizia), comfort e spazi maggiori per i passeggeri e per le maestranze, con un nuovo percorso che includerà al suo interno una nuova serie di servizi.

Altre novità saranno una saletta "Business lounge" e il nuovo punto di ristorazione all'interno dell'area sterile.

Il completamento dei lavori è previsto entro la fine di marzo 2019. (ANSA).