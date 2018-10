A Perugia libro Fioroni su caso Moro

La presidente dell'Assemblea legislativa Donatella Porzi ha partecipato, a Palazzo Cesaroni, alla presentazione del libro "Moro, il caso non è chiuso - La verità non detta", scritto dall'onorevole Giuseppe Fioroni e dalla giornalista Maria Antonietta Calabrò.

Il contesto politico e sociale del 1978, le indagini, la "verità possibile" per il periodo e quella "parzialmente rinvenuta" durante i lavori della Commissione di inchiesta, sono stati al centro dell'iniziativa, alla quale hanno partecipato gli alunni delle scuole superiori "Volta" e "Cavour, Marconi, Pascal" di Perugia. All'incontro anche il professor Pasquale Guerra.

Porzi ha sottolineato l'importanza di "trasmettere ai ragazzi informazioni e memoria di eventi che hanno determinato la storia della democrazia italiana, il ricordo e lo spessore di un personaggio politico scomparso da 40 anni, la consapevolezza che alcune verità ritenute accettabili quattro decenni fa ora sono state superate dal lavoro della Commissione di inchiesta".