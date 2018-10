Sindaco di Norcia invita premier Conte

(ANSA) - PERUGIA, 14 OTT - "Il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, lo attendiamo nei prossimi giorni a Norcia, magari proprio il prossimo 30 ottobre, in occasione dell'anniversario dei due anni dalla grande scossa che ha colpito la nostra città". A dirlo, all'Ansa, è il sindaco Nicola Alemanno che racconta di aver "invitato ufficialmente il premier a visitare Norcia, così da prendere visione da vicino del lavoro fin qui svolto e di ciò che ci attende per tornare alla normalità". Invito che "sarà esteso anche al nuovo commissario straordinario alla ricostruzione, Piero Farabollini, al quale offriremo, come già fatto con i suoi predecessori, Vasco Errani e Paola De Micheli, tutto il nostro appoggio e aiuto per espletare al meglio il difficile e complesso lavoro che lo attende".