Sconti per chi arriva a Eurochocolate in treno

Si conferma anche in questa 25/a edizione, la collaborazione fra Trenitalia Umbria ed Eurochocolate, con sconti e promozioni previsti per chi utilizzerà il treno per raggiungere Perugia: si potrà acquistare a 5 euro, anziché a 6, la "Chococard", un vero e proprio "passpartout" per partecipare a tutti gli eventi della manifestazione (disponibile al "Chocopoint" di piazza della Repubblica) e si potrà anche beneficiare di uno sconto del 10% sul primo acquisto in uno degli stand di prodotti "Costruttori di Dolcezze".

Ogni giorno circolano più di 50 treni regionali e interregionali, 13 dei quali collegano direttamente Perugia con Firenze e nove con Roma. Per usufruire delle promozioni basterà esibire il biglietto del treno con destinazione Perugia, valido per lo stesso giorno della visita alla manifestazione. Le promozioni per partecipare al Festival del Cioccolato sono estese anche gli abbonati dell'Umbria: a loro basterà esibire l'abbonamento regionale e sovraregionale.