Recuperati 'tesori' chiesa Castelluccio

I vigili del fuoco hanno recuperato dalla chiesa di Santa Maria Assunta di Castelluccio di Norcia altri "tesori" che erano rimasti sepolti sotto le macerie in seguito al terremoto di due anni fa.

A tornare alla luce sono delle antiche statue lignee e dei banchi provvisoriamente portati in un deposito a Norcia.

Da lunedì i tecnici della Soprintendenza alle belle arti dell'Umbria, coadiuvati sempre dai vigili del fuoco, provvederanno a smontare anche l'altare seicentesco in legno, per poterlo rimuovere e metterlo al riparo.

Dalla chiesa completamente distrutta di Castelluccio è stato possibile recuperare, dopo quelle di alcuni giorni fa, altre opere d'arte, risalente al 16/o secolo, dopo che i vigili hanno rimosso il tetto crollato con l'ausilio di mezzi di movimento terra e al personale Gos di Perugia e Terni.