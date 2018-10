Eurochocolate celebra "nozze d'argento"

Saranno "nozze d'argento" con la città di Perugia per la 25/a edizione di Eurochocolate. Un evento ed un programma speciali, quindi, quelli messi in piedi per la kermesse che si svolgerà nella sua tradizionale location del centro storico del capoluogo umbro, dal 19 al 28 ottobre prossimi, ed anche una manifestazione "culturale" e di "respiro internazionale", come ha sottolineato il fondatore e presidente Eugenio Guarducci. Lo ha fatto in una conferenza stampa nel Chocoday, la Giornata internazionale dedicata al "cibo degli Dei", nell'Università per stranieri.

Gli organizzatori stimano in circa 200 le tonnellate di cioccolato che saranno vendute e consumate in dieci giorni a Perugia. Principale attrazione, sul palco di piazza IV Novembre, un'originale istallazione: la maxi scatola di cioccolatini di 5 metri di lunghezza, con 25 prelibatezze assortite. Grazie a un divertente gioco e assaggi, si potranno così ripercorrere le principali attrazioni che hanno fatto la storia della manifestazione.