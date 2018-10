Da Fondazione Carit fondi per territorio

Nuove risorse a favore del territorio dalla Fondazione Carit. Il consiglio di amministrazione ha infatti approvato due nuovi bandi (già pubblicati sul sito internet) per il settore del 'volontariato, filantropia e beneficenza' e quello della 'educazione, istruzione e formazione'. Sono previste risorse per oltre 200 mila euro.

Il Bando 7/2018 'Sostegno attività annuale delle associazioni senza fine di lucro ed enti ecclesiastici' prevede uno stanziamento di 120 mila euro. L'altro, l'ottavo del 2018, interessa invece il settore delle 'Visite guidate, viaggi d'istruzione e uscite didattiche', per un importo stanziato di 85 mila euro, ed è rivolto agli istituti di istruzione delle scuole dell'infanzia e delle primarie pubbliche del territorio.