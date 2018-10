Ronconi querela Di Maio su vitalizi

"Ho presentato alla stazione dei carabinieri di Spello, luogo di mia residenza, denuncia nei confronti del vicepresidente del Consiglio e Ministro del Lavoro, onorevole Luigi Di Maio. Querela, per aver minacciato gli ex parlamentari che hanno presentato ricorso avverso alla illegittima delibera di taglio dei vitalizi, per aver minacciato il Consiglio di Giurisdizione della Camera, per aver minacciato pressioni nei confronti della Presidente del Senato": lo ha annunciato l'ex parlamentare umbro dell'Udc Maurizio Ronconi.

"In 15 anni di impegno parlamentare non ho mai ricevuto neppure un avviso di garanzia - ha sottolineato Ronconi -, ho rinunciato alla mia professione di medico, non mi sono di certo arricchito e non tollero che uno sfaccendato possa indicarmi come dis..onorevole. Ora si vedrà se Di Maio ricorrerà alla immunità parlamentare o accetterà il giudizio di un Tribunale.

Per parte mia, ogni eventuale azione risarcitoria sarà devoluta interamente alla Caritas".