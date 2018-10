Otto spettacoli per stagione teatro Illuminati

Otto spettacoli - sette di prosa e uno di danza - quattro esclusive e nomi fra i quali Solfrizzi a Dapporto, Umberto Orsini e Ascanio Celestini: è quanto propone la stagione di prosa 2018/2019 del Teatro degli Illuminati di Città di Castello, in collaborazione con il Tsu.

Oleificio Ranieri rinnova quest'anno acquista l'iniziativa "Taste the theatre", la campagna di promozione diretta ai tifernati tra i 16 ed i 29 anni. L'azienda ha infatti acquistato un intero ordine degli Illuminati che permetterà di assistere agli spettacoli della stagione a chi, compreso in quella fascia d'età, si sarà prenotato sul sito www.tastethetheatre.it.

Inoltre, in collaborazione con l'assessore ai Servizi Educativi Rossella Cestini è stato sviluppato un progetto in base al quale gli studenti potranno ottenere fino a sei crediti se aderiranno ad un'alternanza scuola-lavoro organizzata nel pomeriggio che precede lo spettacolo. Confermate tariffe ed agevolazioni per i giovani.