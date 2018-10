In Umbria sovrappeso 2 adulti su 5

(ANSA) - PERUGIA, 11 OTT - Si stima che in Umbria siano in eccesso ponderale (in sovrappeso od obesi) un bambino su tre, due adulti su cinque e tre anziani su cinque: in occasione del Word Obesity Day, i servizi di Epidemiologia della Usl Umbria 1 e Usl Umbria 2 hanno diffuso gli ultimi dati resi disponibili dai sistemi di sorveglianza OKkio alla salute 2016, Passi 2014-17, Passi d'Argento 2015-16 relativi alla condizione di sovrappeso e obesità. Questa nella popolazione umbra resta stabile (in controtendenza rispetto all'aumento medio europeo) ed è accompagnata da una ridotta percentuale di sedentarietà (rispetto al trend nazionale).

Questa condizione è più frequente all'aumentare dell'età, nel sesso maschile, tra le persone con livelli d'istruzione più bassi ed economicamente più svantaggiate. I 18-69enni in sovrappeso od obesi mostrano profili di salute più critici di quelli della popolazione generale, mostrando maggiori prevalenze di ipertensione, diabete, ipercolesterolemia, infarto e malattie respiratorie croniche.