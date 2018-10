Cittadella salute a Fa' la cosa giusta

(ANSA) - PERUGIA, 11 OTT - Ci sarà anche uno stand dell'Assessorato alla Salute, alla Coesione sociale e al Welfare della Regione Umbria a "Fa' la cosa giusta! Umbria", la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, in programma all'Umbria Fiere di Bastia Umbra, dal 12 al 14 ottobre. Si tratta di una sorta di cittadella della salute, dove gli utenti potranno confrontarsi con esperti sui temi della prevenzione, attraverso un desk sempre aperto. Lo spazio è denominato "La sanità umbra ti ascolta, ti risponde e ti invita" e prevede una serie di incontri ed eventi per informare i cittadini su tematiche considerate di grande rilievo per la salute e il benessere, come gli screening offerti dalla Regione Umbria per la prevenzione del cancro della mammella, della cervice uterina e del colon retto, il nuovo screening per la prevenzione del rischio cardiovascolare, le vaccinazioni infantili e quelle antinfluenzali, i corretti stili di vita, i rischi legati alle dipendenze da fumo, alcool, droga e gioco d'azzardo.