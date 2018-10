Celebrato a Perugia patrono Esercito

E' stato celebrato con una liturgia solenne nella cattedrale di San Lorenzo a Perugia, il patrono dell'Esercito, San Giovanni XXIII.

La cerimonia, officiata da monsignor Paolo Giulietti, vescovo ausiliare di Perugia e Città della Pieve, è stata organizzata dal Comando militare Esercito "Umbria" per tutto il personale della forza armata presente nella regione.

Alla celebrazione hanno preso parte le massime autorità civili e militari cittadine e regionali.

Nel corso della funzione mons. Giulietti ha ricordato il profilo di Papa Roncalli e i suoi trascorsi militari come sergente di Sanità durante la Grande Guerra e come cappellano militare in seguito, sottolineando, inoltre, il suo operato risolutivo in più occasioni, in particolare, tra tutte, la Crisi dei missili di Cuba tra Stati Uniti e Unione Sovietica con la diffusione di un suo radiomessaggio per scongiurare un terzo conflitto mondiale.