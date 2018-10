Alternanza day Camera commercio Perugia

La Camera di commercio di Perugia ha tenuto il suo "Alternanza day", un momento di approfondimento dedicato all'illustrazione delle attività e dei progetti che mette a disposizione delle scuole, degli studenti e degli operatori economici del territorio in materia di orientamento e di alternanza scuola-lavoro per l'anno scolastico 2018-2019.

"La Camera di commercio di Perugia ha creduto fin dalla sua introduzione nei valori dell'alternanza scuola-lavoro e ci siamo impegnati a fondo per favorirne la diffusione - ha detto il presidente Giorgio Mencaroni - e i risultati ci confortano: solo nell'annualità 2017 hanno partecipato ai programmi di alternanza 850 studenti di 38 classi di 16 Istituti scolastici superiori".

Mencaroni ha poi evidenziato il crescente interesse delle imprese perugine verso l'alternanza. "Lo scorso anno - ha evidenziato Mencaroni - nel Registro dell'alternanza erano iscritte 41 imprese perugine, su 75.000 operanti nella nostra provincia. Oggi sono diventate 690".