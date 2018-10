Da Fiennes a Brook per teatro Cucinelli

Ralph Fiennes, in attesa ancora di una data per presentare in esclusiva un suo lavoro realizzato per l'occasione, Isabella Rossellini, con il suo one-woman show in anteprima nazionale, e il ritorno di Peter Brook alla regia del suo nuovo spettacolo in tour mondiale: sono solo alcuni dei principali protagonisti della nuova stagione di prosa e danza 2018-2019 del Teatro Cucinelli di Solomeo.

Cartellone presentato nel borgo umbro da Federica Cucinelli e dal direttore del Teatro Stabile dell'Umbria Nino Marino.

Sono numerosi e suggestivi i "regali di compleanno" per festeggiare la decima stagione del teatro voluto e creato nella sua Solomeo da Brunello Cucinelli. A ricordare l'anniversario è stata la moglie, Federica. "La nostra idea, dieci anni fa - ha detto - era di portare attori e spettacoli a Solomeo anche qualche giorno prima della rappresentazione per far vivere l'atmosfera di questi luoghi. Da questo punto di vista possiamo dire che l'esperienza è andata bene".