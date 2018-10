A Scuola pa si parla giustizia contabile

I principali effetti derivanti dal nuovo Codice di giustizia contabile, a due anni dalla sua entrata in vigore, saranno al centro del convegno nazionale che si svolgerà domani per iniziativa della Scuola umbra di amministrazione pubblica e dalla Corte dei conti.

L'incontro, intitolato "Codice di giustizia contabile: analisi e osservazioni dopo due anni dall'entrata in vigore", sarà aperto da Alberto Avoli, procuratore generale presso la Corte dei conti.

A portare i saluti istituzionali Alberto Naticchioni, amministratore unico Scuola umbra di amministrazione pubblica, Catiuscia Marini, presidente della Regione, e Gabriele Fava, avvocato e componente del Consiglio di presidenza della Corte dei conti. Sarà presente anche il presidente della Corte dei Conti, Angelo Buscema.