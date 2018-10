Polizia sequestra più 200 grammi hascisc

Oltre due etti di hascisc sono stati sequestrati dalla squadra mobile di Perugia che nel corso di servizi antidroga nelle zone di Santa Sabina ed Ellera.

Denunciati a piede libero, in due diversi interventi, due marocchini, di 52 e 45 anni.

Il cinquantaduenne è stato fermato mentre si dirigeva a piedi verso i giardini pubblici. Nella sua auto gli agenti hanno quindi rinvenuto - riferisce la Questura - tra numerosi capi di abbigliamento che lo straniero ha dichiarato di vendere "porta a porta", un panetto di circa 100 grammi di hascisc. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Il personale della squadra mobile ha poi controllato nei pressi di una stazione di servizio della zona il quarantacinquenne. Nel suo furgone è stato sequestro un panetto di circa 100 grammi di hascisc e altri quattro involucri della stessa droga (circa 41 grammi). Anche in questo è scattata la denuncia a piede libero per detenzione ai fini di spaccio.