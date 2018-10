Marini, importante impegno Ue post-sisma

(ANSA) - PERUGIA, 8 OTT - L'impegno delle istituzioni europee per la ricostruzione post-sismica nelle regioni del Centro Italia è stato ricordato dalla presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, intervenuta a Bruxelles alla cerimonia di apertura della "Settimana europea delle regioni e città".

"E' stato molto importante - ha osservato la presidente Marini - ciò che la Commissione ha fatto venti anni fa per il sisma del 1997, concedendoci maggiore flessibilità nell'uso delle risorse europee, e molto importante ciò che ha fatto in questi due anni, sia attraverso il fondo di solidarietà, sia attraverso iniziative dirette della Commissione per specifiche" attività di ricostruzione "direttamente riconducibili all'Unione Europea, come nel caso della Basilica di san Benedetto di Norcia".