Furto supermercato, cassaforte esplosa

Hanno fatto esplodere la cassaforte, impossessandosi dell'incasso (non ancora quantificato), i ladri che nella notte hanno compiuto un furto in un supermercato nella zona dello stadio, a Terni. Su quanto successo sono in corso indagini della polizia.

I malviventi sono fuggiti una volta scattato l'allarme. Prima di compiere il furto la banda sarebbe inoltre riuscita a disattivare l'impianto di videosorveglianza del supermercato.

Dopo il primo intervento della squadra volante, sul posto sono giunti gli uomini della scientifica e della squadra mobile per i rilievi e le indagini. (ANSA).