Denunciato per aggressione collega

E' accusato di avere aggredito un collega durante una lite mentre erano al lavoro, brandendo un martello, un tunisino di 43 anni denunciato a piede libero dalla squadra volante della questura di Perugia.

Gli agenti sono intervenuti nella zona di Pieve di Campo dopo una segnalazione al 113. A chiedere l'intervento della polizia un quarantaquattrenne residente nella zona di Terni che, mentre era impegnato in dei lavori di scavo stradale insieme ad altri operai, aveva litigato con un collega - ha riferito alla polizia - per motivi legati alle attività che stavano svolgendo. A quel punto l'altro operaio - sempre in base alla sua versione - lo aveva percosso (è stato poi medicato in ospedale per contusioni giudicate guaribili in sette giorni9, minacciato di morte e inseguito. Il tunisino è stato così denunciato a piede libero per lesioni personali e minacce gravi ed aggravate.