Da Camera commercio Terni bando Voucher 4.0

Pubblicato dalla Camera di commercio di Terni il nuovo bando Voucher digitali 4.0, che finanzia l'acquisto di tecnologie e di macchinari oltre ai servizi di formazione e consulenza, per un totale di risorse disponibili di 42 mila euro.

I voucher saranno erogati per un massimo di 5 mila euro ad impresa, c'è tempo fino al 24 novembre per presentare la richiesta di contributo.

"Con questo nuovo bando da oltre 40 mila euro - ha spiegato il presidente della Camera di commercio, Giuseppe Flamini - sosteniamo in maniera concreta la digitalizzazione delle aziende finanziando sia la formazione che gli investimenti in innovazione tecnologica".