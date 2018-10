Assessore Cascia incontra Di Maio

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 8 OTT - "I nostri agricoltori e allevatori terremotati si sentono abbandonati rispetto alle promesse che erano state fatte dal Governo, adesso vogliono i fatti": è quanto ha detto l'assessore al Comune di Cascia, Daniela Benedetti, al ministro Luigi Di Maio, incontrandolo al Circo Massimo di Roma, in occasione del villaggio della Coldiretti.

"Il ministro - dice Benedetti - mi ha assicurata che l'attuale esecutivo non ci abbandonerà, esortandoci a tenere duro". L'assessore ha quindi sottolineato che questo è il momento di "accelerare le procedure e snellire i processi di ricostruzione, di mettere in moto l'edilizia e la retribuzione di tutti coloro che operano, affinché riparta la macchina dell'economia locale, che ci permette di vivere in questo territorio".