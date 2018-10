Sindaco Norcia fa visita sfollati Genova

Nicola Alemanno, sindaco di Norcia, uno dei centri più colpiti dal terremoto del 2016, ha fatto visita agli sfollati del ponte Morandi di Genova. "Per testimoniare - ha spiegato - la nostra vicinanza e cercare di restituire in pò di quella solidarietà che in questi mesi post sisma la nostra comunità ha ricevuto da ogni parte d'Italia e d'Europa".

"Oggi queste persone hanno bisogno di sentire il calore umano e la nostra presenza vuole essere una carezza e un incoraggiamento a non mollare" ha detto Alemanno incontrando il presidio degli sfollati e la portavoce Giusy Moretti.

Il sindaco, parlando sempre agli sfollati, ha sottolineato come "bisogna aver fiducia nelle Istituzioni e nel sistema di Protezione civile che è il migliore al mondo". "Da noi - ha aggiunto - sta partendo la ricostruzione e questa è la testimonianza che ripartire è possibile".