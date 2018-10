Padre Fortunato, è il popolo dei ponti

"E' il popolo dei ponti che ha raggiunto Assisi che ha come cifra di vita l'accoglienza": padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi ha accolto con queste parole i partecipanti alla Marcia per la pace.

Il religioso ha tra l'altro incontrato la presidente della Regione Catiuscia Marini. "Una marcia dalla città di Aldo Capitini a quella di frate Francesco - ha sottolineato in un video sul suo profilo Facebook -, partecipata, contro l'intolleranza e per il dialogo. Perugia e Assisi hanno accolto questo grande popolo della pace non solo per continuare a tenere aperto il dialogo in tutte le aree del mondo contro la guerra ma anche - ha aggiunto Marini - per tenere alta l'attenzione sui diritti umani e al rispetto delle persone qui in Italia".