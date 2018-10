Marini, impegno no violenza sia in fatti

"Un impegno per la nonviolenza e il rispetto dei diritti umani va tradotto anche sul piano dei comportamenti individuali. In particolare per chi ha responsabilità di governo e amministrative, rispettando non solo la Costituzione ma anche per mettere in campo un'azione positiva volta a difendere i diritti umani delle persone": la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, Pd, alla partenza della Marcia PerugiAssisi ha voluto invitare al rispetto "del senso che Capitini ha sempre dato a questo evento".

"Il messaggio che vuole dare la marcia sulla fratellanza - ha detto all'ANSA la presidente umbra - è proprio volto ad affrontare le sfide di oggi che sono quelle dell'inclusione e del rapporto anche con i fenomeni migratori, il rispetto dei diritti umani, della dignità delle persone".