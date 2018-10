Marini, c'è bisogno della migliore gioventù

"Più di settanta anni fa, l'Europa e l'Italia hanno avuto bisogno della migliore gioventù per difendere la democrazia, per mettere fine alla dittatura nazista e fascista, per liberare i propri Paesi dalla guerra.

Anche oggi abbiamo bisogno della migliore gioventù per affermare i diritti costituzionali, per difendere la nostra Costituzione, per ribadire la Dichiarazione dei diritti umani di 70 anni fa": la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, ha salutato così i partecipanti alla Marcia Perugia-Assisi al tradizione arrivo alla Rocca di Assisi. "Benvenuti in Umbria, terra di solidarietà, del dialogo interreligioso, dell'accoglienza dei migranti" ha detto.

"Voglio rivolgere un saluto - ha sottolineato Marini - a chi ha scelto ancora una volta di testimoniare, anche quando non sembra andare di moda rispetto al consenso facile, che noi resistiamo ancora e ci impegniamo per la pace, la solidarietà, l'antirazzismo, i diritti umani e la dignità delle persone".