Lube terza Supercoppa volley, battuta la Sir

E' andato alla Cucine Lube Civitanova il terzo posto nella finalina della Supercoppa di pallavolo maschile disputata al PalaBarton di Perugia dove i padroni di casa della Sir Safety Conad Perugia sono stati battuti 1-3 (25-16, 21-25, 23-25, 23-25), chiudendo con due sconfitte la final four della competizione.

La Sir Perugia, organizzatrice dell'evento e campione uscente, aveva iniziato bene la partita, per poi concedere spazio ai giocatori di Giampaolo Medei, cresciuti fin dal secondo parziale.

"Dobbiamo prendere coscienza del momento - ha detto a fine gara Bernardi -, ora serve voglia di applicarsi e lavorare a partire dalle cose prioritarie. Poi valuteremo le altre. E' chiaro comunque che non si migliora tutto in una settimana".