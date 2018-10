Usl 1 partecipa Giornata salute mentale

In occasione della giornata mondiale della salute mentale che si celebra il 10 ottobre, la Usl Umbria 1 promuove, insieme all'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda), una giornata interamente dedicata al tema, in cui verranno offerte gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi dedicati alle donne che soffrono di ansia, depressione, disturbi dell'umore e del sonno.

L'obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull'importanza della diagnosi precoce e favorire l'accesso alle cure. Aiutando a superare - spiega l'Usl in una nota - pregiudizio, stigma e paure legate alle malattie psichiche.

Psicologi, psichiatri, infermieri e ostetriche sono a disposizione per attività di counseling sul benessere fisico e psichico, informazioni su servizi ospedalieri e sui servizi territoriali sociosanitari.