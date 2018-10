Torna a Norcia la Madonna del Rosario

La Madonna del Rosario, dopo due anni esatti, fa ritorno a San Pellegrino di Norcia. Ma resterà tra la comunità della frazione nursina solo il tempo necessario per celebrare la festa in suo onore che si tiene domenica, con la celebrazione della santa messa e della processione.

Poi, già da lunedì, farà ritorno nel deposito regionale di Santo Chiodo di Spoleto dove sono ricoverate oltre 6 mila opere strappate alle macerie del terremoto del 2016.

"Era stata messa in sicurezza e fatta uscire dalla chiesa parrocchiale dai vigili del fuoco proprio il 6 ottobre di due anni fa" ricorda Luciano Severini, animatore della comunità di San Pellegrino. "Il nostro borgo - aggiunge - era stato già fortemente colpito dal sisma del 24 agosto e questo permise di salvare le opere d'arte dalla forte scossa del 30 ottobre".