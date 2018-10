Morrone visita carceri Terni e Perugia

Il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone, Lega, ha fatto visita alla casa circondariale di Terni e al nuovo complesso penitenziario Capanne di Perugia.

Accompagnato dai parlamentari leghisti Riccardo Augusto Marchetti e Virginio Caparvi, ha visitato le strutture, intrattenendosi per uno scambio di riflessioni con il personale.

Importante e significativa è stata considerata la partecipazione degli agenti di polizia penitenziaria che hanno espresso al sottosegretario - è detto in un comunicato della Lega -, oltre ai ringraziamenti per l'interesse dimostrato nei loro confronti, alcune "annose" problematiche relative allo svolgimento del lavoro e al mantenimento dei canoni di sicurezza all'interno delle carceri. "Stiamo già lavorando in tal senso - ha spiegato Morrone agli agenti di Terni e di Perugia - prevedendo interventi mirati in tutto il territorio nazionale".