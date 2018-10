Marini, ponte Todi esempio di bellezza

"La soddisfazione per come è stato impostato e realizzato questo intervento è veramente notevole. Abbiamo messo insieme le idee, le competenze e le risorse disponibili per realizzare un restauro che riesce come pochi altri a testimoniare la valenza storica, paesaggistica, culturale ed anche tecnologica della nostra Regione e costituisce un esempio anche per altri interventi di questa portata": così la presidente dell'Umbria Catiuscia Marini ha commentato il restauro dei ponti sull'antica via amerina che è stato al centro di un convegno nella Sala del Consiglio del Palazzo comunale di Todi.

"Il ponte di Pesciano a Todi - ha detto tra l'altro Marini - incuriosisce e affascina non solo per il suo valore storico, ma anche perché testimone della maestria degli antichi costruttori di ponti. Esso, infatti, si è perfettamente conservato nel tempo e sarebbe un errore imperdonabile quello di lasciarlo abbandonato, in attesa che la vegetazione o l'impetuosità del torrente Arnata lo distruggessero".